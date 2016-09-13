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    Лига чемпионов. «ПСЖ» и «Арсенал» поделили очки, «Базель» и «Лудогорец» разошлись миром

    В матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграл вничью с «Арсеналом» – 1:1. Уже на первой минуте счет открыл Эдинсон Кавани, но гол Алексиса Санчеса позволил лондонцам уйти от поражения.

    В другой встрече группы «Базель» и «Лудогорец» также сыграли со счетом 1:1.

    Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 1-й тур

    ПСЖ (Франция) – Арсенал (Англия) – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Кавани, 1; 1:1 – Санчес, 78.

    Удаления: Верратти, 90 – Жиру, 90.

    Базель (Швейцария) – Лудогорец (Болгария) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кафу, 45; 1:1 – Стеффен, 80.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.09.2016 23:51
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +91

      frickmaster 14 сентября 2016, 08:07

      Кавани как всегда

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -38

      sdg4tdhs 14 сентября 2016, 00:50

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      -2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 14 сентября 2016, 00:24

      Лудогорец молодцы!

      2
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