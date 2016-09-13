Капелло: «Нельзя отрицать, что Балотелли великолепный игрок»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло выразил надежду и веру в Марио Балотелли, играющего на правах аренды в «Ницце». По словам специалиста, Балотелли еще не растерял своего таланта.

«Надеюсь, после всех неудач Балотелли снова станет нормальным человеком и покажет свои футбольные качества. Нельзя отрицать, что это великолепный игрок. Я слышал, он хочет выиграть «Золотой мяч». Для этого ему нужно играть в каждом матче и много забивать в первую очередь. И нужно показать правильное отношение к работе, решимость, амбициозность, уверенность», – заявил Капелло.