Брандт: «У нас опасная группа. Хотим начать с победы над ЦСКА»

Нападающий «Байера» Юлиан Брандт отметил, что перед командой стоит задача стартовать в групповом этапе Лиги чемпионов с победы. Немецкий клуб в 1-м туре принимает на своем поле ЦСКА.

«У нас опасная группа, в которой нет слабых соперников. Но мы, тем не менее, надеемся из этой группы выйти в плей-офф и очень хотим начать турнир с победы. Армейцы тоже на это рассчитывают, иначе бы они в Лиге чемпионов и не играли. В нашей группе вообще каждый может победить каждого. Но мы постараемся дома взять свое.

Кое-что знаю о ЦСКА. Познакомимся с ним ближе на теории. ЦСКА постоянно играет в Лиге чемпионов. Знаю вратаря Акинфеева. Поздравляю армейцев с переездом на новый стадион» – заявил Брандт.