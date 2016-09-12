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    Созин: «Россия станет футбольной страной, когда трансляции будут вестись вместо шоу Малахова»

    Член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал слова главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого о том, что Россия не является футбольной страной.

    «Футбольное сообщество не умолкает – каждый считает своим долгом высказаться, футбольная страна у нас или нет. Что ж, у любого есть право на мнение, но почему некоторые переходят на личность Слуцкого? Кто-то даже договорился до того, что припомнил ему неудачу на Евро. Неприятно читать такие высказывания, потому что еще совсем недавно мы всей страной радовались, что у нас наконец появился русский тренер, ликовали по поводу выхода на Евро, в который перестали верить при Капелло. Да, результат на Евро оказался отрицательным, и аргументированная критика наверняка была бы к месту, но некоторые попросту бросают камни в Слуцкого, банально придираясь к его словам.

    В чем Слуцкий не прав? У нас одна спортивная газета, которую не в каждом городе можно купить, один спортивный канал, который показывает «Рэмбо», пара спортивных сайтов и горстка специалистов. Футбольные страны выглядят немного иначе. Посмотрите на Италию, где весь уик-энд на каждом канале футбол, на Англию, где в каждой газете футбола больше, чем во всех наших СМИ вместе взятых. А еще расскажите в Германии, что в российском чемпионате в кои-то веки аж два матча прошли при полных трибунах.

    Когда у нас из каждого утюга будут говорить про футбол, когда на стадион будут ходить семьями, а трансляции будут вестись вместо шоу Малахова, вот тогда будем называть Россию в полной мере футбольной страной. Первым шагом к этому, наверное, станет появление корпоративной этики в футбольном сообществе, чтобы вместо язвительных замечаний в адрес профи появилось уважение к тем, кто своей работой делает футбол лучше и привлекательнее», – сказал Созин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.09.2016 23:24
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +215

      iuda 14 сентября 2016, 08:37

      Да, как при Брежневе, не было шоу малаховых и гузеевых, а был футбол или хоккей. И женщины смотрели

      0
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      Рейтинг: +577

      yurdin 13 сентября 2016, 20:41

      К Слуцкому претензий нет, а про футбол в нашей стране всё по делу.Беспросвет, который может только ЧМ- 2018 всколыхнуть. И то сомневаюсь.

      0
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      Рейтинг: +18893

      Atoniq 13 сентября 2016, 07:22

      вот еще бы вместо ДОМ-2,программы про футбол и сам футбол ставили,а Малахов ,фиг с ним,пусть говорит)

      1
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      ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq > Зенит оле оле ола 13 сентября 2016, 18:19

      а тебя поддержали не многие,так что зверюг как ты дом-2 смотрят не много народу,остальные просто адекватные люди,это радует..

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 сентября 2016, 06:59

      Судя по бесплатным репортажам на всю Россию
      У нас в футбол никого играть не просили.

      0
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 13 сентября 2016, 06:03

      Добавить нечего.

      2
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      Рейтинг: +319

      ZhenjaSAB 13 сентября 2016, 06:03

      Мечты,мечты!

      0
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      Рейтинг: +179

      Berdchanin 13 сентября 2016, 05:23

      Только Англия в футбол играет слабо ( сборная )

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      Рейтинг: +238

      Громит 13 сентября 2016, 05:07

      Абсолютно прав.

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