Бубнов: «Салугин может получить премию Пушкаша от ФИФА»

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов остался восхищен забитым мячом нападающего «Амкара» Александра Салугина в ворота «Томи».

«Я таких красивых голов не видел давно! Салугин нанес потрясающий зрячий удар метров с сорока. Большинство форвардов в его ситуации побежали бы к воротам, в попытках обыграть защитника, но он увидел чуть вышедшего из ворот голкипера и по сумасшедшей траектории отправил мяч в сетку. Главный претендент на гол сезона, а может еще попадет в число лучшей мячей и получит премию Ференца Пушкаша от ФИФА», – заявил Бубнов.