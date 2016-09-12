Решко: «Я понимаю Срну, но оправдать не могу»

Бывший руководитель КДК ФФУ Стефан Решко рассказал о том, как может быть наказан хорватский защитник донецкого «Шахтера» Дарио Срна за перебранку с арбитром после матча с киевским «Динамо» (1:1).

«Думаю, что три матча дисквалификации Срне дадут, хотя, возможно, наказание будет другим. Но оно точно будет. Я его понимаю, но оправдать такие действия не могу. Это нарушение правил», – прояснил ситуацию Решко.

Напомним, ранее стало известно, что защитник и капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна не сможет помочь своей команде в ближайшее время из-за травмы приводящей мышцы бедра.