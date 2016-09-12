Бузникин: «Спартак» был на порядок сильнее «Локомотива»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Максим Бузникин поделился наблюдениями от просмотра матча 6-го тура чемпионата России между красно-белыми и железнодорожниками. Напомним, что подопечные Массимо Карреры одержали в этой встрече минимальную победу (1:0).

«Спартак» показал хороший футбол, был на порядок сильнее своих соперников. Красно-белые выглядели, как единое целое и счет по игре. Но и у «Локо» тоже были неплохие моменты, хотя в целом у железнодорожников есть проблемы в атаке. Да, Семин не так давно возглавил команду, но футболисты-то остались прежними… Денисов проделал огромный объем работы, и с учетом того, что он давно не играл, проявил себя достойно. При удачном стечении обстоятельств железнодорожники могли бы победить. Однако красно-белые сыграли острее и точнее», – отметил Бузникин.