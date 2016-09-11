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    Кержаков: «Всегда удобно играть с командами, которые не боятся открытого футбола»

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков подвел итоги гостевого матча 6-го тура чемпионата России, в котором петербургская команда со счетом 5:0 выиграла у тульского «Арсенала».

    — Конечно, всегда удобно играть с командами, которые не боятся открытого футбола. Туляки пытались сами атаковать, и я их понимаю — при такой сумасшедшей поддержке иначе нельзя. Мы, наверное, переиграли их за счет класса, хорошо действовали в отборе, использовали моменты. Отсюда и результат.

    — Как чувствовали себя на поле вместе с Робертом Маком?

    — Тренер старается поставить «Зениту» командную игру, чтобы в атаке было как можно больше игроков. Плюс, не надо забывать что я вышел на поле при счете 3:0, потом четвертый забили и соперник развалился. Стало уж очень много свободных зон.

    — Луческу похвалил или все-таки за что-то покритиковал команду после игры

    — Он ушел на пресс-конференцию (улыбается).

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.09.2016 23:51
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 07:27

      самое удобное играть,когда и вратаря на воротах нет,тогда керж неудержим

      -3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 06:15

      Кержакову нравятся команды, где защита никакая.....забивать легко))

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 сентября 2016, 02:39

      "Конечно, всегда удобно играть с командами, которые не боятся открытого футбола..."
      Предлагаю съездить в Барселону или в Мюнхен! Там не боятся!!!

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель > vvv246 12 сентября 2016, 10:06

      ты лучше вспомни как тебя текстильщики и факелы с камазами имели

      0
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      Рейтинг: +9

      d3wsgg 12 сентября 2016, 00:44

      Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - https://clck.ru/A6bXK

      0
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 12 сентября 2016, 00:30

      Кержаков-так держать!!!

      2
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