Жулиано: «Дзюба – отличный форвард, знающий, как использовать свои габариты»

Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от крупной победы над тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура чемпионата России.

— Мы начали агрессивно, повели 2:0 в первом тайме и во второй половине двигались быстро, держали мяч и добились очень хорошего результата.

— Вы отдохнули после перелета в Бразилию?

— Ну, отдохнуть особенно не удалось из-за разницы во времени между Бразилией и Россией. Мне даже пришлось попить снотворное, хотя и это не очень помогло. В любом случае, я отлично себя чувствовал на поле и рад, что сумел помочь команде.

— У вас уже образовалась связка с Дзюбой. Как чувствуете себя с ним на поле?

— Дзюба — отличный форвард, он знает, как использовать свои габариты, все время укрывает мяч при движении. Мы помогли друг другу, и это прекрасно.