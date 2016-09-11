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    Жулиано: «Дзюба – отличный форвард, знающий, как использовать свои габариты»

    Полузащитник «Зенита» Жулиано поделился впечатлениями от крупной победы над тульским «Арсеналом» в матче 6-го тура чемпионата России.

    — Мы начали агрессивно, повели 2:0 в первом тайме и во второй половине двигались быстро, держали мяч и добились очень хорошего результата.

    — Вы отдохнули после перелета в Бразилию?

    — Ну, отдохнуть особенно не удалось из-за разницы во времени между Бразилией и Россией. Мне даже пришлось попить снотворное, хотя и это не очень помогло. В любом случае, я отлично себя чувствовал на поле и рад, что сумел помочь команде.

    — У вас уже образовалась связка с Дзюбой. Как чувствуете себя с ним на поле?

    — Дзюба — отличный форвард, он знает, как использовать свои габариты, все время укрывает мяч при движении. Мы помогли друг другу, и это прекрасно.

    Источник: ФК «Зенит»

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    11.09.2016 22:37
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 12 сентября 2016, 09:11

      Кроме габаритов в футболе нужно иметь и мозги.....

      0
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 12 сентября 2016, 01:10

      главное попадай в дзюбинью мячом и всё будет хорошо,именно так он использует свои габариты

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 сентября 2016, 00:05

      с такой проходимой защитой справиться легко, а что будет дальше?

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