Симеоне: «Результата нет, поэтому критика в адрес «Атлетико» справедлива»

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне признался, что критика в адрес его команды справедлива, так как клуб не показывает хороших результатов.

«Нас справедливо критикуют, потому что наши результаты совсем не те, что от нас ждут. Нам необходимо совершенствоваться, искать новые пути, чтобы побеждать. Впереди «Сельта», а это еще один трудный матч, поэтому мы должны много работать, чтобы их одолеть. Запрет на регистрацию футболистов? Без комментариев», – сказал аргентинский специалист.