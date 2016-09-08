Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    ФИФА отклонила апелляции «Реала» и «Атлетико» об отмене запрета на трансферы

    ФИФА оставила в силе запрет на трансферы, наложенный на «Реал» и «Атлетико», отклонив апелляции клубов. Напомним, клубы допустили нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.

    «Апелляционный комитет ФИФА принял решение отклонить протесты «Реала» и «Атлетико» и оставить в силе решения Дисциплнарного комитета, касающиеся защиты несовершеннолетних игроков.

    На оба клуба наложен трансферный запрет на регистрацию любых игроков на национальном и международном уровнях в течение двух полных периодов регистрации подряд. Запрет распространяется на клубы полностью, кроме женских, футзальных и пляжных команд, но не касается ухода игроков», – сказано в сообщении ФИФА.

    Кроме того, организация оштрафовала «Атлетико» на 900 тысяч швейцарских франков, а «Реал» – на 360 тысяч. Ожидается, что мадридские клубы продолжат отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде.

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.09.2016 19:27
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11