ФИФА отклонила апелляции «Реала» и «Атлетико» об отмене запрета на трансферы

ФИФА оставила в силе запрет на трансферы, наложенный на «Реал» и «Атлетико», отклонив апелляции клубов. Напомним, клубы допустили нарушения при работе с несовершеннолетними игроками.

«Апелляционный комитет ФИФА принял решение отклонить протесты «Реала» и «Атлетико» и оставить в силе решения Дисциплнарного комитета, касающиеся защиты несовершеннолетних игроков.

На оба клуба наложен трансферный запрет на регистрацию любых игроков на национальном и международном уровнях в течение двух полных периодов регистрации подряд. Запрет распространяется на клубы полностью, кроме женских, футзальных и пляжных команд, но не касается ухода игроков», – сказано в сообщении ФИФА.

Кроме того, организация оштрафовала «Атлетико» на 900 тысяч швейцарских франков, а «Реал» – на 360 тысяч. Ожидается, что мадридские клубы продолжат отстаивать свою позицию в Спортивном арбитражном суде.