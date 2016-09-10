Лига 1. «Бордо» в большинстве обыграл «Лион» и вышел на первое место

В матче четвертого тура Лиги 1 «Бордо» одолел «Лион» со счетом 2:1. В первые полчаса команды обменялись голами Алдо Калулу и Малькома, а вскоре после удаления Максима Гоналона в середине второго тайма Грегори Сертич забил победный гол. Окончательный счет установил в концовке Жереми Менез.
После четырех матчей «Бордо» имеет девять очков и находится на промежуточном первом месте. «Лион» остался на шестой строчке с шестью баллами.
Чемпионат Франции. Лига 1. 4-й тур
Голы: 1:0 – Калулу, 2; 1:1 – Мальком, 33; 1:2 – Сертич, 72; 1:3 – Менез, 90.
Удаление: Гоналон, 67 – нет.
Источник: Бомбардир.ру