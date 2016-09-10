АПЛ. «Арсенал» вырвал победу над «Саутгемптоном» и другие результаты

Сегодня состоялись несколько матчей четвертого тура АПЛ. «Арсенал» смог в самой концовке матча вырвать победу над «Саутгемптоном», «Тоттенхэм» забил четыре безответных мяча в ворота «Сток Сити», «Кристал Пэлас» одолел на выезде «Мидлсбро», а «Вест Хэм» в невероятно зрелищном поединке уступил «Уотфорду».

Чемпионат Англии. АПЛ. 4-й тур

Сток Сити – Тоттенхэм – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Сон, 41; 0:2 – Сон, 56; 0:3 – Алли, 60; 0:4 – Кейн, 70.

Арсенал – Саутгемптон – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Чех, 18 (в свои ворота); 1:1 – Косиельни, 29; 2:1 – Касорла, 90 (с пенальти).

Борнмут – Вест Бромвич – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Уилсон, 79.

Бернли – Халл Сити – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Дефур, 72; 1:1 – Снодграсс, 90.

Мидлсбро – Кристал Пэлас – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Бентеке, 16; 1:1 – Айяла, 38; 1:2 – Заха, 47.

Вест Хэм – Уотфорд – 2:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Антонио, 5; 2:0 – Антонио, 33; 2:1 – Игало, 41; 2:2 – Дини, 45; 2:3 – Капу, 53; 2:4 – Холебас, 63.

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