Семенов: «Черчесов объединил общей идеей»

Да,через контрольные игры потихоньку придёте к скандированию лозунга,озвученного Слуцкером.Большая пропасть между товарищескими и "боевыми" матчами.Незавидная участь у нас из-за отсутствия игр на групповом этапе.Надо товарняки играть не с Ганами,а с конкретными ребятами: Португалией,Францией,Бразилией,Аргентиной,Германией,Испанией,Италией,Бельгией.Они будут старательно играть с нами,чтобы не портить имидж.Да,кто-то откажется с нами играть,но не все.Кому-то будет в кайф закатить нам 5 штук.))Вот тут-то у наших игроков и появится возможность показать,что не шилом бритые ! И увидим мы всё,что хотели: хорош ли выбор тренера и состава; какие волевые качества у игроков; кого надо срочно менять. Прекрасная школа-игра с более сильным соперником.Один товарняк с немцами заменит 100 тренировок со Слуцкером и Черчесовым вместе взятыми.
Защитник «Терека» и сборной России Андрей Семенов сравнил главного тренера национальной команды Станислава Черчесова с предыдущими наставниками – Леонидом Слуцким и Фабио Капелло.
– С итальянцем, при котором состоялся мой дебют, никаких бесед не было. То же могу сказать о Леониде Викторовиче. А со Станиславом Саламовичем мы знакомы давно, работали вместе в «Амкаре». Поговорили с ним, понимаю, что он хочет от меня. И когда человек проявляет к тебе интерес, ты хочешь отблагодарить его качественной работой. Черчесов вселил в игроков уверенность. Он говорит о целях, которых всем хочется достичь. Тренер объединил общей идеей.
– Какие ставятся цели на Кубок конфедераций и чемпионат мира?
– Так далеко еще не смотрели. Он говорил о том, что нужно настраиваться на выполнение серьезных задач. И через контрольные игры мы будем потихоньку идти к этому, – сказал Семенов.