Мхитарян сможет сыграть против «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян сможет помочь своей команде в матче четвертого тура английской Премьер-лиги против «Манчестер Сити». Об этом сообщил главный тренер «красных дьяволов» Жозе Моуринью.

«Мхитарян готов сыграть с «Сити». Не говорю о том, что он сможет провести на поле все 90 минут, но он готов помочь нам», – отметил Моуринью.

Напомним, матч между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» состоится 10 сентября и начнется в 14:30 по московскому времени.