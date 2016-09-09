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    Митрофанов: «Жена грозила Гараю разводом, если он не уйдет из «Зенита»

    Генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов прокомментировал переход защитника Эсекьеля Гарая из петербургского клуба в «Валенсию» в минувшее трансферное окно.

    — Как вы прокомментируете ситуацию с Гараем, который в прошлом сезоне для «Зенита» был более системообразующим игроком, чем Витсель?

    — Более сильного футболиста по совокупности игровых качеств, чем он, в чемпионате России, на мой взгляд, не было. У него был трехлетний контракт. Мы сказали Эсекьелю, что если и продадим его, то только за очень большие деньги. Только у него личная семейная драма, связанная с угрозой развода. Гарай отказался от очень выгодных в финансовом отношении переходов в европейские клубы. Его звали в «Челси» и «Эвертон», но он соглашался играть только в Испании. Даже грозился завершить карьеру в случае, если его не отпустят. За 30-летнего игрока мы получили 24 миллиона евро. При этом мы подписали Ивана Новосельцева и количество защитников в команде не изменилось. Решение принимали совместно с главным тренером. Гарай не мотивирован, испытывает громадный внутренний дискомфорт, из-за чего пропустил много матчей чемпионата России в прошлом сезоне. Считаю, что решение было принято правильное. И с экономической, и со спортивной точки зрения.

    — Была ли возможность воздействовать на супругу?

    — Все, что можно было сделать, было сделано.

    Тамара Горро – девушка, из-за которой Эсекьель Гарай покинул «Зенит»

    Источник: Life

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    09.09.2016 14:52
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +300

      Zeff 10 сентября 2016, 10:45

      Не могли бабу занять чем-нибудь.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 10 сентября 2016, 03:42

      Может Гарай и выдающийся игрок, но Зенит он зримо не усилил. Так что скатертью...

      0
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      Рейтинг: +2250

      kvm 9 сентября 2016, 21:06

      бомжы даже с девкой не справились...

      -2
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 9 сентября 2016, 20:16

      Надо было и Тамарке контракт улучшенный предложить!

      0
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      Рейтинг: +645

      RamonCSKA 9 сентября 2016, 19:56

      Да просто завидует ,что русские девушки красивее и уведут его

      2
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 9 сентября 2016, 19:18

      У МЕССИ ЖЕНА ПАРТНЁР...А У БОЛЬШИНСТВА ФУТБОЛИСТОВ В ЛАТ АМЕРИКЕ ГЛУПЫЕ ШЛЮШКИ...В СЛУЧАЕ РАЗВОДА В ЛАТ АМЕРИКЕ ЖЕНА ОБИРАЕТ ПО ПОЛНОЙ КАК В США

      3
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      Рейтинг: +11

      Дэс 9 сентября 2016, 17:25

      Гарай не мужик! Если баба руководит добытчиком, причём я бы сказал охрененным добытчиком, он зарабатывал очень много и она ещё ставит ему условия. Да другая сидела бы и радовалась. Разбаловал, как впрочем это и бывает у баб, когда они могут крутить мужиками, у которых много денег. Раз поставила ультиматум развод, значит Гарай на хрен ей не нужен, отсудила бы себе половину, а то и больше и жила бы спокойно, а Гарай ведь всё прекрасно понимал, оставаться без нечего не хотел. Тряпка одним словом он. Сейчас большинство женятся не думая, что их любят за бабло, а когда его нет, то нет и типа любви. А ведь женщины хитрые создания, но мужчина должен быть мудр, что в этой истории мы от него не увидели.

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Дэс 9 сентября 2016, 17:52

      К твоему сведению она не из бедных и в деньгах не особо нуждается, она популярная ведущая в Испании и не может уехать в Россию за ним ,а видеться 2-3 раза в год её не устраивает.И всё таки она стерва такого игрока из-за неё потеряли.Любовь,что уж тут поделаешь!

      1
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      Рейтинг: +11

      Дэс > Lenin26 9 сентября 2016, 22:37

      К моему сведению, если сравнивать его и её по зарплате, то она бедная получается, глупо спорить.

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      Рейтинг: +11

      Дэс > VVM1964 9 сентября 2016, 22:38

      Я написал, как есть, прогибаться мужчине, когда он добытчик не свойственно. Это её капризы.

      2
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 > Дэс 12 сентября 2016, 12:35

      Если не когда не прогибаться,так и без жены не долго остаться))))

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      Рейтинг: +11

      Krestnikov25 9 сентября 2016, 16:41

      Где-то я подобную историю уже слышал...

      -1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 сентября 2016, 16:40

      Баба на футбольном корабле - быть беде... :-(((((

      2
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      Рейтинг: +244

      Grelas 9 сентября 2016, 16:36

      Это их семейные проблемы, нам об этом зачем знать? А защитник он конечно отменный, удачи в Валенсии.

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