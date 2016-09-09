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    Сонг сможет сыграть против «Урала»

    Хавбек «Рубина» Александр Сонг сможет сыграть в матче 6-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Встреча пройдет 12 сентября.

    Как сообщает наставник команды Хави Грасия, легионер тренируется в общей группе футболистов.

    «Он сейчас тренируется в общей группе и может сыграть в следующем матче», – сказал он в интервью изданию «Реальное время».

    Напомним, что из-за травмы 28-летний камерунский футболист пропустил матч прошлого тура с «Оренбургом» (1:1).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.09.2016 11:21
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +53

      Тима 88 9 сентября 2016, 17:18

      К 10 туру все будет понятно- какой рубин будет в этом году

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 9 сентября 2016, 11:52

      Рубин долго запрягает..

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