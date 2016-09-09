Сонг сможет сыграть против «Урала»

Хавбек «Рубина» Александр Сонг сможет сыграть в матче 6-го тура российской Премьер-лиги с «Уралом». Встреча пройдет 12 сентября.

Как сообщает наставник команды Хави Грасия, легионер тренируется в общей группе футболистов.

«Он сейчас тренируется в общей группе и может сыграть в следующем матче», – сказал он в интервью изданию «Реальное время».

Напомним, что из-за травмы 28-летний камерунский футболист пропустил матч прошлого тура с «Оренбургом» (1:1).