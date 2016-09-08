Семин: «Денисов играет, в меру корректен – больше нам ничего от него не надо»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии полузащитника Игоря Денисова перед матчем шестого тура РФПЛ против «Спартака».

«Состояние у Денисова хорошее, настроение замечательное. Готов он сыграть или нет, сейчас не скажу. У нас есть четыре тренировки еще.

Характер? Я не ссорюсь с игроками. У меня всегда с ними хорошие взаимоотношения. Денисов 90 минут играет на футбольном поле и в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо», – сказал Семин.

Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» на правах аренды в последний день трансферного окна, и матч со «Спартаком» может стать для него дебютным в составе железнодорожников.