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  • Семин: «Денисов играет, в меру корректен – больше нам ничего от него не надо»

Семин: «Денисов играет, в меру корректен – больше нам ничего от него не надо»

8 сентября 2016, 20:45
9

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии полузащитника Игоря Денисова перед матчем шестого тура РФПЛ против «Спартака».

«Состояние у Денисова хорошее, настроение замечательное. Готов он сыграть или нет, сейчас не скажу. У нас есть четыре тренировки еще.

Характер? Я не ссорюсь с игроками. У меня всегда с ними хорошие взаимоотношения. Денисов 90 минут играет на футбольном поле и в меру корректен с клубом – и больше нам от него ничего не надо», – сказал Семин.

Денисов перешел в «Локомотив» из «Динамо» на правах аренды в последний день трансферного окна, и матч со «Спартаком» может стать для него дебютным в составе железнодорожников.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Денисов Игорь
Комментарии (9)
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Вингер91
1473357220
Они как будто знали, что Тарасов поломается.
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himik2-62
1473363502
скромняжка
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Hazar1950
1473364120
Рот зашейте...
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NapaS
1473366697
если не ганашит, то отличный игрок
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Snerg
1473368482
просто не освоился еще
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mel.dima82
1473372406
Ребят, броcить кyрить сейчас действительно легко, за 2 дня я излечился и чувствую себя намного здоровее, не теряй шанс изменить свою жизнь. Вот мой блог - http://vkk.me/nosmoke
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alexis02lion
1473387169
Новый коллектив так что Игорь пока спокоен. Да и Палыч не даст особо возмущаться. Так что если будет на поле лидером то выиграют все. В Локо коллектив сплочённый, есть цели на построение новой команды, так что он точно пригодится клубу.
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Аид666
1473387408
Денисов еще просто не успел разглядеть зарплатные ведомости всех игроков Локомотива. Дайте парню время)
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sprint5
1473392368
сработаются
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