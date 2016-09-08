Василий Березуцкий: «Россия – неспортивная страна. Мы не любим спорт»

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал высказывание главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, Слуцкий высказал мнение, что Россия – нефутбольная страна.

«Вы знаете, Россия – неспортивная страна. Возьмите любой вид спорта. Наверное, кроме только КХЛ. Я о посещаемости. Мы выиграли Олимпиаду по гандболу. И сколько ходит на матчи по этому виду спорта? Пять человек сидит. И мы говорим, что любим спорт? Нет, мы его не любим! Причем на волейбол, синхронное плавание, насколько я знаю, порой вообще не надо платить за билеты. Но люди все равно не ходят! Значит, надо популяризировать спорт в России, не только футбол», – сказал Березуцкий.