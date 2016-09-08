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  • Василий Березуцкий: «Россия – неспортивная страна. Мы не любим спорт»

Василий Березуцкий: «Россия – неспортивная страна. Мы не любим спорт»

8 сентября 2016, 00:45
30

Защитник ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий прокомментировал высказывание главного тренера армейцев Леонида Слуцкого. Напомним, Слуцкий высказал мнение, что Россия – нефутбольная страна.

«Вы знаете, Россия – неспортивная страна. Возьмите любой вид спорта. Наверное, кроме только КХЛ. Я о посещаемости. Мы выиграли Олимпиаду по гандболу. И сколько ходит на матчи по этому виду спорта? Пять человек сидит. И мы говорим, что любим спорт? Нет, мы его не любим! Причем на волейбол, синхронное плавание, насколько я знаю, порой вообще не надо платить за билеты. Но люди все равно не ходят! Значит, надо популяризировать спорт в России, не только футбол», – сказал Березуцкий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Березуцкий Василий Слуцкий Леонид
Комментарии (30)
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Диктор
1473303895
И этого диб... еще в сборной держут????????? Позор когда игроки сборной ,высказываются так-хотя что от него ждать то ..............
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sprint5
1473304180
еще один любитель появился
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Алексей1988
1473304933
Куча кретинов его критикуют в комментариях. А в чем он не прав? Ладно футбол, согласен,что цены большие и многие просто ставят в приоритет семейные покупки, чем на матч сходить. А другие виды спорта? Волейбол, баскетбол? Много у нас на них ходят? А билеты и вправду дешевые, а то и бесплатные! На гандбол только жены, мамы и бабушки спортсменов приходят! А плаванье, бег? Там вообще кроме спортсменов никого нет! Все он правильно сказал!!!!
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АртурZaСМ
1473305080
То что вы играете в футбол безвольно, спустя рукава не значит , что Россия неспортивная страна... Иди и скажи хоккеистам, гимнастам, воллейболистам, боксерам, борцам, дзюдоистам, фехтовальщикам, синхронисткам, художественным гимнасткам, что Россия неспортивная страна... Во всем готов Слуцкому .опу вылезать...
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biber.ru
1473305107
Вчера опубликовали цены Скайбоксов на арене ЦСКА, на игру с Тереком. Никто сходить оттянуться не хочет? Всего-то 700 000 деревянных на компанию. Вась, если проплатишь, я всю деревню приведу! Наш колхоз сообща такие деньги за год получает.
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kykyi
1473306838
Дело даже не в зрителях, просто очень мало занимаемся спортом. Мало спортивных площадок. Раньше в каждой школе была хоккейная коробка и чемпионат между школами, сейчас ничего этого нет, по крайней мере у нас в городе.Это называется встали с колен.
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Каратель помойников
1473308307
сам то вася куда ходит? посещения футболистов мы все знаем,с себя начни,а не высказывайся за других. лизать жопу трусливому оправдывающемуся тренеру он умеет
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dimid
1473313995
и этот человек играет за национальную сборную - вот она, российская действительность!
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vladimir-7
1473315504
У меня сохранился билет на матч Спартак-ЦСКА в 1967г. Цена билета на самое отличное место (середина поля) стоил 1р40к. А сейчас около 4-5т. р при моей пенсии в Москве 12т.р. Много сходишь на футбол при таких ценах на билеты?
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Фан666
1473315660
мы спортивная страна! А Вася ЛОХ!
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