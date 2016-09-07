Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Боккетти хочет завершить карьеру в «Спартаке»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти заявил, что не против завершить карьеру игрока в московском клубе. Также 29-летний футболист поделился своим мнением относительно работы нового главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

    «Скажу одно: мы сильно уважали Карреру еще тогда, когда он был помощником главного тренера. Сейчас же уважения прибавилось. И мы будем делать все, чтобы достичь успеха с ним. Прежде всего он объяснил нам пару новых тактических установок. Это, кстати, было заметно по последним играм. Он активно внедряет свою политику: главная цель – это победа!

    Я играю в «Спартаке» и все мои мысли только об этой команде. Я отлично чувствую себя здесь. И если всех все устраивает, то готов завершить карьеру в московском клубе», – сказал Боккетти.

    Боккетти защищает цвета «Спартака» с начала 2013 года. В минувшем розыгрыше РФПЛ он принял участие в 28 играх, записав в свой актив три гола и заработав девять желтых карточек.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.09.2016 17:30
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 7 сентября 2016, 21:14

      так а чего играет, жена русская чо еще надо то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 18:07

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      То свалить хочет в Италию, теперь вот карьеру в Спартаке завершить.

      -7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11