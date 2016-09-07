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    Грант: «За Смоловым наблюдаю давно, он способен проявить себя в европейском топ-чемпионате»

    Главный тренер сборной Ганы Авраам Грант после вчерашнего товарищеского поединка с Россией (0:1) подчеркнул, что российские игроки не настолько плохи, как о них думают болельщики. Также специалист отметил автора забитого мяча Федора Смолова, за которым, по его словам, следит еще со времен выступлений футболиста за «Фейеноорд».

    «В этом матче я увидел разницу между нынешней сборной России и той, что провалилась на минувшем Евро. Эта разница состоит в энергии и, я бы сказал, осанке нынешней команды. Повторю мысль, которую я озвучил в нашем предматчевом разговоре: ваши игроки далеко не так плохи, как о них думают. Взгляните на Жиркова, который в свое время прекрасно сыграл на Eвро-2008, затем выступал в «Челси» и по-прежнему очень эффективен. Очень хорошо знаю парня, который нам вчера забил, – Смолова. Наблюдаю за ним еще со времен его выступлений за «Фейеноорд». Знаю, что он забил 20 голов в минувшем чемпионате России и стал его лучшим бомбардиром. Считаю, он способен проявить себя в любом европейском топ-чемпионате», – сказал Грант.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.09.2016 14:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 7 сентября 2016, 18:14

      Ну вот в Фейенорде он уже себя не проявил.

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      Рейтинг: +1159

      Karpathian > Фан666 9 сентября 2016, 07:06

      Потому что это Геенорд)

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