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Мавинга приступил к тренировкам с «Рубином»

7 сентября 2016, 12:39
1

Защитник «Рубина» Крис Мавинга присоединился к тренировкам с основным составом команды. Казанский клуб уже заявил конголезца для участия в РФПЛ и Кубке России под 64-м номером.

В ближайшее время к занятиям также должен приступить хавбек Янн М'Вила. «Рубин» намерен завтра дозаявить 26-летнего игрока на сезон-2016/17. Отметим, француз мог оказаться в «Сандерленде» в период летнего трансферного окна, однако казанцев не устроила сумма, предложенная «черными котами», которая оказалась менее 8,5 миллиона фунтов стерлингов.

Источник: «Реальное время»
Россия. Премьер-лига Рубин М'Вила Янн Мавинга Крис
Комментарии (1)
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FaTeK1945ru
1473313550
...дааа,мы,болельщики Рубина,не поймём 2-го места в чемпионате.
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