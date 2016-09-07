Мавинга приступил к тренировкам с «Рубином»

Защитник «Рубина» Крис Мавинга присоединился к тренировкам с основным составом команды. Казанский клуб уже заявил конголезца для участия в РФПЛ и Кубке России под 64-м номером.

В ближайшее время к занятиям также должен приступить хавбек Янн М'Вила. «Рубин» намерен завтра дозаявить 26-летнего игрока на сезон-2016/17. Отметим, француз мог оказаться в «Сандерленде» в период летнего трансферного окна, однако казанцев не устроила сумма, предложенная «черными котами», которая оказалась менее 8,5 миллиона фунтов стерлингов.