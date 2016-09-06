Колыванов сменит Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо»

В московском «Динамо» в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Сообщается, что вслед за Романом Орещуком, который сегодня ушел в отставку с должности спортивного директора, команду покинет и главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

На место Орещука в клуб придет Рохус Шох из «Урала», а Калитвинцева, несмотря первое место «Динамо» в турнирной таблице ФНЛ, сменит Игорь Колыванов.

Также отмечается, что нынешнее руководство «Динамо» в лице председателя совета директоров Владимира Проничева и генерального директора Сергея Сысоева отойдет от дел столичной команды. Оперативное управление клубом будет осуществлять Юрий Белкин.