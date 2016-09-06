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  • Колыванов сменит Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо»

Колыванов сменит Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо»

6 сентября 2016, 16:42
21

В московском «Динамо» в ближайшее время могут произойти кадровые изменения. Сообщается, что вслед за Романом Орещуком, который сегодня ушел в отставку с должности спортивного директора, команду покинет и главный тренер бело-голубых Юрий Калитвинцев.

На место Орещука в клуб придет Рохус Шох из «Урала», а Калитвинцева, несмотря первое место «Динамо» в турнирной таблице ФНЛ, сменит Игорь Колыванов.

Также отмечается, что нынешнее руководство «Динамо» в лице председателя совета директоров Владимира Проничева и генерального директора Сергея Сысоева отойдет от дел столичной команды. Оперативное управление клубом будет осуществлять Юрий Белкин.

Источник: Life
Россия. ФНЛ Динамо Колыванов Игорь Калитвинцев Юрий
Комментарии (21)
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cska-62
1473171120
У нас спортивные организации или сумасшедший дом???
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panmon
1473171255
По плану видимо было место Кубани... А тут вдруг первое! Получается людей не обманули, что хочется вернуться в РФПЛ - не порядок...
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alexis02lion
1473173638
Не я конечно рад что Колыванов возвращается, но не таким же способом. Вон пусть Тамбов к примеру подымает, он же с молодёжью будет работать. А то ругали Калитвинцева, что он ещё и проукраинский, а в итоге то команда игру и результат показывает, он никому не даёт расслабиться даже если результат есть. Будем смотреть.
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FanatSerj
1473174153
ну только все более менее наладилось, цель выполняется, с хрена бы такой неожиданный поворот в начале сезона? что за блядство то а ? Динамо самый загадочный клуб в управлении, такие подводные течения, что смоет любого кто туда полезет. Заидренили бабки пилять, никакой стабильности. Вот где там эти пейнтбольщики вот самое время.
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Бриг
1473174353
Динамо не хочет быть на первом месте. Руководство считает, что слишком разогнались.
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stream15
1473177074
Это вранье.
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triton004
1473177088
Зачем?
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gor77
1473178516
Подковёрными интригами пахнет.((( Даже на сайте ДИНАМО про Орещука написано. Что происходит??? Полный шиздец...
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Томь вперёд
1473179703
Видимо всё-таки кто-то не хочет видеть Динамо в РФПЛ...
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1473181831
Орещук, Калитвинцев... Неужели вняли-таки голосу разума? Правда, новость про Смородскую идет вразрез. Чудеса! ))
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