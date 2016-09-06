Агент: «Гранат, Паршивлюк и Яковлев не ставят деньги на первое место»

Агент Владимира Граната, Сергея Паршивлюка и Павла Яковлева, которые расторгли контракты со «Спартаком», Михаил Череповский отметил, что футболисты в стремлении иметь постоянную игровую практику пошли на понижение своих зарплат.

«Да, клуб прекратил сотрудничество с Паршивлюком, Гранатом и Яковлевым, и у нас были определенные договоренности с руководством. Но оглашать их я, естественно, не буду — это неправильно и неэтично. Могу лишь сказать, что вопрос денег для Граната, Паршивлюка и Яковлева далеко не на первом месте.

Для всех троих наибольшую важность представляет игровая практика. В какой-то момент стало ясно, что будущего у ребят в «Спартаке» нет. В своих новых клубах, к слову, и Гранат, и Паршивлюк, и Яковлев пошли на понижение в зарплате. Я уверен, все трое еще заявят о себе в РФПЛ», – заявил Череповский.