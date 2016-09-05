«Манчестер Юнайтед» и «Челси» хотят подписать Доннарумму

«Манчестер Юнайтед» и «Челси» следят за голкипером «Милана» Джанлуиджи Доннаруммой. Клубы АПЛ готовы предложить итальянцу более выгодный контракт. Сейчас зарплата 17-летнего вратаря составляет 134 тысячи евро в год.

Источник отмечает, что Доннарумма является подопечным агента Мино Райолы, у которого прочные связи с «Манчестер Юнайтед» и другими английскими клубами.

Отметим, голкипер начал свои выступления в основной команде «Милана» в прошлом сезоне и уже провел 32 матча. Кроме того, Доннарумма получил вызов в сборную Италии.