Суркис: «Эвертон» позвонил насчет Ярмоленко за 40 минут до закрытия трансферного окна»

Президент киевского «Динамо» Игорь Суркис назвал причины, по которым нападающий команды Андрей Ярмоленко не смог перейти в «Эвертон» минувшим летом.

«Тот же «Байер» начал интересоваться Драговичем цивилизованно, сразу после окончания чемпионата Украины. Мы с ними вели переговоры, начиная с мая – начала июня. И эти переговоры достаточно успешно завершились. Я неоднократно встречался с Фeллером. Естественно, они хотели его купить дешевле, я хотел продать дороже. Это нормальная цивилизованная практика. А не так, когда звонят за 40 минут до закрытия трансферного окна, практически ночью, потому что, видите ли, «Эвертон» не смог подписать Сиссоко. Разве это цивилизованный подход? Мы же не можем на это реагировать серьезно», – заявил Суркис.