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    Отбор ЧМ-2018. Англия с трудом обыграла Словакию, Казахстан отобрал очки у Польши и другие результаты

    Сборная Англии в стартовом матче отбора ЧМ-2018 и дебютном для Сэма Эллардайса на посту главного тренера команды минимально обыграла Словакию. Матч завершился со счетом 1:0, а единственный гол англичане забили на пятой минуте компенсированного времени. Отличился Адам Лаллана.

    Казахстан на своем поле неожиданно отобрал очки у Польши. На голы Капустки и Левандовски дублем ответил Хижниченко – 2:2. С тем же результатом свой поединок закончили сборные Литвы и Словении.

    Азербайджан минимально обыграл Сан-Марино, а Дания была сильнее Армении.

    Отбор ЧМ-2018. Европа. 1-й тур

    Сан-Марино – Азербайджан – 0:1 (0:1)

    Гол: 0:1 – Курбанов, 45.

    Дания – Армения – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Эриксен, 17.

    Казахстан – Польша – 2:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Капустка, 9; 0:2 – Левандовски, 35 (с пенальти); 1:2 – Хижниченко, 51; 2:2 – Хижниченко, 58.

    Литва – Словения – 2:2 (2:0)

    Голы: 1:0 – Черных, 32; 2:0 – Сливка, 34; 2:1 – Крхин, 77; 2:2 – Цесар, 90.

    Словакия – Англия – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Лаллана, 90.

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.09.2016 20:53
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +11472

      alex1951 5 сентября 2016, 07:49

      Определленно жалко литовцев и словаков,но
      к сожалению ,игра забывается - счет остается....

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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 5 сентября 2016, 03:12

      Ничья с Польшей для Казахстана хороший результат)))

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      Рейтинг: +10

      fdg436h 5 сентября 2016, 01:25

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      Рейтинг: +162

      КАРАТ 5 сентября 2016, 00:36

      Англии подарил судья 2 очка , вылетят из группы и останутся без очка

      0
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      Рейтинг: +53327

      Андрей Ермошин 4 сентября 2016, 21:35

      В первоначальной версии сообщения было сказано "Англия не смогла забить Словакии". Видно, кто-то из админов хорошо "отметил " воскресенье, ведь ляп был очевидный.

      1
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      Рейтинг: +332

      семечкин > Андрей Ермошин 4 сентября 2016, 22:07

      дык, судья ждал пока не забьют...95-я минута пошла, они и написали, что НЕ СМОГЛИ ЗАБИТЬ))))

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      Рейтинг: -66

      prosport69 > Андрей Ермошин 4 сентября 2016, 22:47

      Слегка опередили события :) Главное, что исправились

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      Рейтинг: +132

      murakami777 4 сентября 2016, 21:04

      Алга Казахстан!!!

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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны 4 сентября 2016, 20:56

      Так то Англия смогла забить Словакии

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      Рейтинг: +100

      Костя из Барселоны > Костя из Барселоны 4 сентября 2016, 20:56

      ))

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      Рейтинг: +332

      семечкин > Костя из Барселоны 4 сентября 2016, 22:09

      там "судья продажная козёл ты" был....
      а вообще не смогли, точно

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