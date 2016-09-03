Ракитич летом отказал «Челси», «МЮ» и «Ювентусу», чтобы остаться в «Барселоне»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич во время летнего трансферного окна имел несколько предложений от европейских топ-клубов. По информации источника, в услугах хорватского хавбека были заинтересованы «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Ювентус», однако игрок ответил отказом, чтобы остаться в каталонском клубе.

По данным Transfermarkt, стоимость Ракитича составляет 50 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «Барселону» в Примере два матча, в которых отметился одним забитым мячом.