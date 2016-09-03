Тульский «Арсенал» интересуется нападающим «Наполи»

Тульский «Арсенал» заинтересован в услугах нападающего «Наполи», имя которого не сообщается. Об этом заявил президент клуба Петр Кошельников.

«Лично мне он понравился, понравился тренерскому штабу. Он молодой игрок. Я рекомендовал нашему селекционному отделу последить за этим футболистом, просмотреть все игры, чтобы вернуться к этому разговору уже в следующем сезоне. Амплуа его – нападающий. Мы рассчитываем забивать с ним голы», – сказал Кошельников