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    Тульский «Арсенал» интересуется нападающим «Наполи»

    Тульский «Арсенал» заинтересован в услугах нападающего «Наполи», имя которого не сообщается. Об этом заявил президент клуба Петр Кошельников.

    «Лично мне он понравился, понравился тренерскому штабу. Он молодой игрок. Я рекомендовал нашему селекционному отделу последить за этим футболистом, просмотреть все игры, чтобы вернуться к этому разговору уже в следующем сезоне. Амплуа его – нападающий. Мы рассчитываем забивать с ним голы», – сказал Кошельников

    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2016 15:15
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 4 сентября 2016, 06:29

      А что? Молодёжи по фигу где в аренде играть, а чем Тула хуже серии Б или чемпионшипа. Вот останутся в РФПЛ тогда и будут говорить о переходе, а так смотреть можно кого угодно. В ФНЛ то точно почти никто не поедет.

      1
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      Рейтинг: +412

      Eds 3 сентября 2016, 19:24

      Чтобы нападающие забивали нужна середина поля мобильная... Всем центр проигрывают...

      0
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      Рейтинг: +1423

      Parham 3 сентября 2016, 15:45

      Жаль что опоздали!! Надо было Игуаина брать!!

      1
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Parham 3 сентября 2016, 15:52

      Его и присмотрел.

      0
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      Рейтинг: +40

      gosha1989 3 сентября 2016, 15:22

      В следующем сезоне в ФНЛ

      -1
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