Президент «Шахтера» пообещал отпустить Срну в «Барселону»

Президент «Шахтера» прокомментировал информацию об интересе «Барселоны» к защитнику донецкой команды Дарио Срне.

«Я точно знаю, что Дарио – великий игрок, капитан и человек. Его сердце связано с «Шахтером». Им интересуется великий клуб – «Барселона». И в этой ситуации я буду не на стороне клуба «Шахтер», а на стороне Дарио, как его друг.

Какое бы Срна ни принял решение, я точно буду на стороне Дарио. Я буду гордиться этим решением. Дарио заслужил, чтобы клуб по отношению к нему поступил сверхкорректно», – сказал Ахметов украинскому каналу «Футбол 1».

Отметим, ранее «Шахтер» заявил Срну на групповой этап Лиги Европы.