Балотелли: «Я не заслуживаю вызова в сборную Италии»

Нападающий Марио Балотелли сегодня был представлен в качестве игрока «Ниццы», после чего рассказал о своих целях на нынешний сезон.

«Я перешел в «Ниццу» только по спортивному принципу. Этот вариант был лучшим для меня. Здесь очень хороший проект. Надеюсь, что в этом году все сложится хорошо. В клубе настоящая семейная атмосфера, благодаря которой я отлично себя чувствую. Знаю, что здесь мои большие поклонники, хочу поблагодарить их за поддержку.

Сборная Италии? Я не заслуживаю вызова туда. На данный момент я думаю только об игре за «Ниццу». Мне нравится, что наш тренер Люсьен Фавр прививает игру в контроль мяча», – сказал Балотелли.