Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Базелюк: «В Эшториле» зарабатываю меньше 100 тысяч в год»

2 сентября 2016, 14:06
1

Бывший нападающий ЦСКА Константин Базелюк, ныне выступающий за «Эшторил», рассказал о своем переходе в португальский клуб, а также о своей заработной плате в новой команде.

– Как появился вариант с «Эшторилом»? Просили ли вы агентов искать клуб в Европе?

– Не просил, агенты сами сказали, что есть такая возможность. Люди в «Эшториле» хорошие, немного авантюрные. Они, не зная футболиста, не зная, что это за первая лига в России, готовы были меня взять. Когда услышал о такой возможности, ответил, что я обеими руками за.

– То есть вас тренеры «Эшторила» не видели в деле?

– Только по видеонарезкам. В живую ни разу. Приехал в Португалию, подписал контракт, на просмотре не был.

– Из России предложения приходили?

– Даже не знаю. Я сразу агентам сказал, если получается с «Эшторилом», другие варианты не рассматриваю.

– Андрей Панюков недавно заявил, что лучше играть в Европе за 6 тысяч евро, чем в России сидеть на лавке и получать миллион.

– Я согласен с ним. Если проявишь себя в Европе, эти деньги от тебя никуда не денутся. Нужно сейчас зарабатывать имя, чтобы потом оно работало на тебя.

– Пару лет назад некоторые игроки в команде получали что-то около 100 тысяч евро за сезон. Что сейчас?

– 100 тысяч? Нет, тут зарплаты вообще небольшие. Свой доход называть не буду, но меньше названной вами суммы.

Источник: «Советский спорт»
Португалия. Примейра Эшторил Базелюк Константин Панюков Андрей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
triton004
1472814714
Меньше,остальное в конверте
Ответить
Главные новости
Батраков попросил Ротенберга отпустить его в «Галатасарай»
12:16
«Локомотив» объявил «Галатасараю» сумму, за которую продаст Батракова
11:40
3
«Матч ТВ» покажет всего одну игру 4-го тура РПЛ
11:30
4
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
11:22
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
11:10
В «Ахмате» не исключили трансфер Самородова в «Спартак»
10:48
2
Генич оценил поражение «Зенита» от «Родины»
10:39
4
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
10:28
2
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
10
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
6
Все новости
Все новости
В ЦСКА высказались об интересе «Бенфики» к Кисляку
11:58
У «русского Холанда» есть варианты в Москве и Португалии
Вчера, 23:19
2
Тысячи людей пришли на свадьбу на Мадейре, думая, что это церемония Роналду и Джорджины
9 августа
Стало известно, сыграет ли спартаковец Жедсон против «Краснодара»
6 августа
3
ФотоВозинья подписал контракт с новым клубом
4 августа
«Порту» выиграл 88-й трофей в своей истории
2 августа
ВидеоРоберто Карлос выбрал величайшего игрока всех времен
2 августа
8
«Барселона» заинтересовалась форвардом с 5 голевыми действиями в 2 матчах сезона
31 июля
Определен лучший гол ЧМ-2026
27 июля
1
«Реал» может отдать вингера в аренду «Бенфике»
27 июля
ВидеоРоналду подарили премиум-часы под цвет его Bugatti
25 июля
1
Отаменди завершил карьеру в сборной Аргентины
24 июля
Экс-игрока «Зенита» назвали «паршивой овцой»
21 июля
5
ФотоЭкс-зенитовец Дуран перешел в новый клуб
20 июля
2
Аршавин вынес новый вердикт Роналду
17 июля
2
Известен новый клуб экс-зенитовца Дурана
17 июля
9
У клуба Роналду финансовые проблемы
13 июля
5
Экс-футболист «Бенфики» погиб в ДТП
12 июля
Глушаков вынес вердикт Роналду
11 июля
3
Фото«Атлетико» объявил о 40-миллионном трансфере
11 июля
Новый тренер Португалии ответил, будет ли вызывать 41-летнего Роналду
10 июля
8
Португалию возглавил 72-летний тренер без опыта со сборными
10 июля
3
В Госдуме выступили в защиту Роналду
9 июля
7
Фото«Челси» завершил покупку португальского вингера за 50 миллионов
9 июля
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Аршавин вынес новый вердикт 41-летнему Роналду
4 июля
2
Нигматуллин выявил двух участников ЧМ-2026 со «стальными яйцами»
4 июля
Только у одного игрока больше офсайдов на ЧМ в 21-м веке, чем у Роналду
3 июля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+