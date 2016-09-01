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    Боккетти: «Игроки «Спартака» сделают все, чтобы достичь успеха с Каррерой»

    Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал об отношении игроков команды к главному тренеру красно-белых Массимо Каррере.

    «Скажу одно: мы сильно уважали Карреру еще тогда, когда он был помощником главного тренера. Сейчас же уважения прибавилось. И мы будем делать все, чтобы достичь успеха с ним!

    Прежде всего он объяснил нам парочку новых тактических установок. Это, кстати, было заметно по последним играм. Но он активно внедряет свою политику: главная цель – это выиграть!» – отметил Боккетти.

    Источник: Еженедельник «Футбол»

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    01.09.2016 18:19
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +331

      спартач 23рус 2 сентября 2016, 20:35

      УДАЧИ

      1
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      Рейтинг: +1191

      ttter 2 сентября 2016, 18:27

      Здоровья!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +319

      Beim 2 сентября 2016, 08:50

      Профессионалы должны всегда делать все, что бы добиваться результата. А раз так говорят то видимо они не так профессионально относяться к такому делу как футбол

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +307

      shpilman 2 сентября 2016, 08:44

      Вперед СПАРТАК!!!

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 2 сентября 2016, 08:03

      Все правильно сказал.

      -1
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 2 сентября 2016, 07:59

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      Рейтинг: +370

      MaxSpartakM 2 сентября 2016, 07:01

      С локо Ещенко и Фернандо не будет, это означает игру в 3 центральных, Ребров , Кутепов, Боккети, Моурисио, Ромуло, Глушаков, Зобнин, Комбаров, Джано, Зе и Промес! Соответственно Зобнин будет ближе к позиции Ещенко играть!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 2 сентября 2016, 01:10

      Как он вытащиил мяч из ворот в матче с Краснодаром запомню надолго.Таких моментов бывает немного...особенно у наших защитников.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +889

      Krics 1 сентября 2016, 23:38

      Меньше слов - больше дела.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +112

      Apocalypse 1 сентября 2016, 20:25

      Удивление. Статье 2 часа, а на ветке только наши.

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