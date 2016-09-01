Коноплянка: «Севилья» – особенная команда»

Полузащитник «Шальке» Евгений Коноплянка заявил, что в «Севилье» ему было очень непросто.

«Уже в течение первого сезона я понял, что «Севилья» особенная команда. Мне, как игроку с Украины, в первое время было очень непросто. Довольно трудно адаптироваться в новой стране. Однако меня хорошо приняли и помогли с адаптацией.



Я наслаждался временем в «Севилье». Да, хотелось сделать больше для клуба, но я не имел много игровой практики, хотя всегда выкладывался по полной программе. Сейчас наши пути расходятся, но может быть, они снова сойдутся в будущем», – сказал украинец.

Напомним, что этим летом «Шальке» арендовал Коноплянку. Соглашение рассчитано до конца сезона.