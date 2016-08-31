«Тоттенхэм» заплатит за Сиссоко 30 миллионов

Хавбек «Ньюкасла» Мусса Сиссоко, покинувший сегодня лагерь сборной Франции, отправился в Лондон, где уладит последние нюансы своего перехода в «Тоттенхэм».

Сообщается, что «шпоры» заплатят за 27-летнего футболиста 30 миллионов фунтов стерлингов. При этом, сумма будет выплачена не сразу, а разбита на пять траншей. После прохождения всех необходимых медицинских тестов игрок заключит с лондонским клубом контракт на длительный срок.

В нынешнем розыгрыше Чемпионшипа Сиссоко еще ни разу не выходил на поле.

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