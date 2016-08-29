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Матюиди хочет уйти из «ПСЖ» и перейти в «Ювентус»

29 августа 2016, 16:39

Полузащитник «ПСЖ» Блейз Матюиди выразил желание покинуть парижский клуб до закрытия летнего трансферного окна. По информации источника, французский хавбек намерен присоединиться к «Ювентусу», который готов сделать по футболисту новое предложение. Отметим, что прежние попытки заполучить игрока не увенчались успехом.

По данным Transfermarkt, стоимость Матюиди составляет 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник провел за «ПСЖ» в Лиге 1 три матча, в которых заработал одну желтую карточку.

Источник: L' Equipe
Франция. Лига 1 Италия. Серия А ПСЖ Ювентус Матюиди Блейз
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