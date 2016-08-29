Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ташуев: «Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни»

    Бывший главный тренер «Краснодара» Сергей Ташуев поделился мнением о неудачном выступлении краснодарского клуба в последних матчах. Отметим, что на данный момент «быки» занимают в турнирной таблице РФПЛ шестое место.

    – Неудачные результаты «Краснодара» – следствие сладкой жизни?

    – Да, так и есть. За место под солнцем нужно сражаться в каждом матче. Этого нет в «Краснодаре», и это четко прослеживается. Нет желания играть «через не могу». Тренерский состав должен «помочь» своим подопечным прийти в себя. Вы правильно описали эту историю, а мы еще не готовы к тому, чтобы быть чистыми профессионалами. Чемпионат Европы-2016 это подтвердил. С учетом предстоящих матчей и участия в Лиге Европы – «Краснодар» находится в сложной ситуации. Пора уже становиться сильными.

    – У «Краснодара» каждый год бывают нестабильные отрезки...

    – Один-два раза по такому отрезку, а потом уже все совсем плохо может стать. Это не закономерность. Конечно, вернутся в строй Каборе и Мамаев, возможно, кого-то приобретут, Сергей Николаевич постарается решить этот вопрос... Но здесь речь об отношении игроков, которое должно быть более серьезным. То третьи, то четвертые... Пора уже идти выше. Если каждый год по такому нестабильному отрезку – один из них превратится в трагедию.

    Источник: Rusfootball.info

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.08.2016 13:31
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1207

      Серёга Краснодарский 29 августа 2016, 17:11

      В Кубани уже на рулил и хочет в Краснодар по моему.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +132

      никита голоян 29 августа 2016, 17:01

      Краснодар остановился в развитии.....Надо пахать ,а не пижонить на поле...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 29 августа 2016, 13:45

      Бывший главный тренер «Краснодара»...???

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу > ШарКий вояж в ТуЛузу 30 августа 2016, 12:57

      Может, все-таки "Кубани"?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 29 августа 2016, 13:42

      Краснодар себя еще проявит

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1658

      KalterJax 29 августа 2016, 13:42

      Да просто не надо распродажу затевать и отпускать сильнейших игроков, особенно в начале сезона) А они что думали, что потеря сигурдссона и ещё одного хорошего защитника им никак не аукнется?

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11