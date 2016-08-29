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  • Чугайнов: «Думаю, «Локомотиву» пора возвращаться в борьбу за чемпионство»

Чугайнов: «Думаю, «Локомотиву» пора возвращаться в борьбу за чемпионство»

29 августа 2016, 11:40
8

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов считает, что новое руководство железнодорожников поступило правильно, пригласив на пост главного тренера легенду клуба Юрия Семина. По его мнению, 69-летний специалист вместе со своим помощником Дмитрием Лоськовым сможет вернуть красно-зеленых в борьбу за чемпионство.

«Это логичное решение руководства, на мой взгляд. Семин – опытный специалист, являющийся любимцем болельщиков «Локомотива», как и Дмитрий Лоськов. Руководство клуба совершило грамотный шаг: взяли людей, которые являются частью истории команды. В отличие от другого президента, действующее руководство не стало ругаться с легендами. Возвращение к своим традициям – правильный и логичный шаг.

«Локомотив» уже давно не пятое колесо, как было во время первого прихода Семина. Болельщики клуба уже приучены к победам, хотя в последнее время, за исключением победы в Кубке России, их было мало. Тем не менее это клуб с традициями, который выступал и в Лиге чемпионов. Ожидания будут высокие, и люди вправе рассчитывать на хорошие результаты. Думаю, команда уже должна возвращаться в борьбу за чемпионство», – сказал Чугайнов.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Чугайнов Игорь
Комментарии (8)
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Диктор
1472460813
Не с таким составом и скамейкой.Думаю со временем может и получится что то.
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Clockwork_Bob
1472461131
Надеюсь, что мёртвый Хенти после забитого гола станет по-уверенней на поле. А из Шкулетича ЮПС слепит нормального таранника. Может и Миранчук наконец раскроется хорошей девяткой
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SandersMax
1472461294
старт вобще никакой, а так может что и срастется
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андрей андреев
1472462511
Все,кто хоть по разу выиграл начинают говорить о чемпионстве
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mdu86
1472463257
Дай бог, что бы у Палыча всё получилось! Локомотиву побед и удачи!
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subbotaspartak
1472466229
Следующая игра покажет, Кто пролетит, а кто масло на хлеб намажет. Быки тоже лихо взялись А тут и обмарались. Так что до встречи, рельсы и шпалы, Посмотрим на что годен ваш Палыч.
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KalterJax
1472466540
Да пора бы уже к чемпионству лететь) состав сыгранный, больших изменений не претерпел) у нас за последние годы ОЧЕНЬ сильная пара центральных защитников (Пейчинович, Чорлука), Самедов как играет, Впервые за многие годы диспетчер вырисовывается (Миранчук), есть бойцы в составе Денисов, Михалик , Хенти наконец-то играет так, как должен ... Плюс как мне кажется сходят на нет ЦСКА и Зенит, щас Кони пока со скрипом очки набирает, но на два фронта их не хватит, а у Зенита с кокориным и Дзюбой шансы небольшие ... Когда ещё , как не в этом сезоне??????!!!!!!!! бороть за чемпионство надо здесь и сейчас!!!!!!!!
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FanatSerj
1472474753
Чем больше в России стабильных сильных клубов тем интереснее РПЛ, так что Семину Шпалычу удачи в построении боевой команды.
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