Чугайнов: «Думаю, «Локомотиву» пора возвращаться в борьбу за чемпионство»

Экс-защитник «Локомотива» Игорь Чугайнов считает, что новое руководство железнодорожников поступило правильно, пригласив на пост главного тренера легенду клуба Юрия Семина. По его мнению, 69-летний специалист вместе со своим помощником Дмитрием Лоськовым сможет вернуть красно-зеленых в борьбу за чемпионство.

«Это логичное решение руководства, на мой взгляд. Семин – опытный специалист, являющийся любимцем болельщиков «Локомотива», как и Дмитрий Лоськов. Руководство клуба совершило грамотный шаг: взяли людей, которые являются частью истории команды. В отличие от другого президента, действующее руководство не стало ругаться с легендами. Возвращение к своим традициям – правильный и логичный шаг.

«Локомотив» уже давно не пятое колесо, как было во время первого прихода Семина. Болельщики клуба уже приучены к победам, хотя в последнее время, за исключением победы в Кубке России, их было мало. Тем не менее это клуб с традициями, который выступал и в Лиге чемпионов. Ожидания будут высокие, и люди вправе рассчитывать на хорошие результаты. Думаю, команда уже должна возвращаться в борьбу за чемпионство», – сказал Чугайнов.