Рейнгольд: «Лодыгину не место в «Зените». Ни класса, ни вратарской школы»

Рейнгольда лихорадит! Считать второго лучшего вратаря в России хуже М. Кержакова, нуууу это совсем... Сейчас Луческу присматривается к игрокам и хочет знать на кого можно рассчитывать дальше. Соперник был не сильный и можно было просмотреть резервного вратаря. Как будут сильные клубы Лодыгин встанет в ворота и к гадалке не ходи.
Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об отсутствии в стартовом составе «Зенита» на матч 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0) Юрия Лодыгина. Отметим, что его место занял Михаил Кержаков.
– Юрий Лодыгин потерял доверие Луческу?
– Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.