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    Рейнгольд: «Лодыгину не место в «Зените». Ни класса, ни вратарской школы»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд поделился мнением об отсутствии в стартовом составе «Зенита» на матч 5-го тура РФПЛ против «Амкара» (3:0) Юрия Лодыгина. Отметим, что его место занял Михаил Кержаков.

    – Юрий Лодыгин потерял доверие Луческу?

    – Лодыгину вообще не место в «Зените». Я давно говорил, что он не игрок для такой команды. Ни класса, ни вратарской школы. Это дело время, когда он окончательно потеряет место в основном составе. Я сравниваю его с Вячеславом Малафеевым – это небо и земля. Кержаков же два раза до мяча дотронулся. В игру он не вступал. Желаю ему успеха и стать основным вратарем.

    Источник: «Советский спорт»

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    28.08.2016 15:21
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1334

      Lilipyt 28 августа 2016, 22:21

      Рейнгольда лихорадит! Считать второго лучшего вратаря в России хуже М. Кержакова, нуууу это совсем... Сейчас Луческу присматривается к игрокам и хочет знать на кого можно рассчитывать дальше. Соперник был не сильный и можно было просмотреть резервного вратаря. Как будут сильные клубы Лодыгин встанет в ворота и к гадалке не ходи.

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 28 августа 2016, 21:31

      От любви до ненависти один шаг...

      0
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      Рейтинг: +5113

      hunta 28 августа 2016, 19:46

      У Лодыгина реально нет школы, данные есть, школы - нет.....

      -1
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      Рейтинг: +779

      mgordeev 28 августа 2016, 18:15

      Как же я люблю поддержку, которую оказывают наши многоуважаемые эксперты во время спада у игрока.

      4
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      Рейтинг: +2281

      Бриг 28 августа 2016, 17:54

      А кого брать? В России с вратарями стало плоховато

      -3
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      Рейтинг: +5113

      hunta > Бриг 28 августа 2016, 19:54

      Нормально в России с вратарями...., даже хорошо.....

      0
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      Рейтинг: +368

      mik1954 28 августа 2016, 17:45

      К сожалению у Юры ошибки системные, некий комплекс Нойера, только тот может так играть, а Лодыгин нет....

      0
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      Рейтинг: +1381

      marslond 28 августа 2016, 16:54

      Когда играл хорошо говорили о первом номере в сборной, начал ошибаться не уровень.

      3
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