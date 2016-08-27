Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Серия А. «Наполи» в результативном матче обыграл «Милан»

27 августа 2016, 23:46
5

В матче второго тура Серии А «Наполи» справился с «Миланом» со счетом 4:2. На дубль Аркадиуша Милика миланцы ответили голами М'Байе Ньянга и Сусо, но точный удар Хосе Кальехона позволил хозяевам заработать три очка, а окончательный счет установил Алессио Романьоли, отметившийся автоголом.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Наполи – Милан – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Милик, 18; 2:0 – Милик, 33; 2:1 – Ньянг, 51; 2:2 – Сусо, 55; 3:2 – Кальехон, 74; 4:2 – Романьоли, 90 (в свои ворота).

Удаления: нет – Куцка, 75; Ньянг, 88.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Наполи Милан
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Su27Flanker
1472331775
Милан очень слабо...следущяя проверка удинезе
Ответить
Тraumtanzеr
1472331890
Милан с защитниками уровня фнл играет.
Ответить
sEleCt 85
1472333468
Милан, всю свою историю славился лучшей обороной в европе!! они могли не забить, но пропустить очень большая редкость!!а сейчас клуб, один в один наш народный спартачок!!и боссы миллиардеры это все понимают, но как такое бросить?пальцами ног играться 11-ю миллионерами)) шизофренические наклонности не излечимы!! и клубам с такой историей и своими традициями , остается ждать , что их купит новый шизофреник, с менее маниакальными потребностями((
Ответить
ДСА
1472345161
Сыроват еще Милан.
Ответить
Aliencas111
1472358237
А чего вы ждали? Видно же подтягивают молодежь, заново строят команду. Опыта мало, все придет. Зимой еще пару звезд приобретут и ве пойдет норм. А так второй тайм ваще огонь был!
Ответить
Главные новости
Батраков оказывает давление на «Локомотив» ради трансфера в «Галатасарай»
10:15
2
Агент Мусаева сказал, что ему не нравится в ситуации с игроком в ЦСКА
09:36
4
Участник Лиги чемпионов подтвердил интерес к российскому хавбеку
09:25
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
«ПСЖ» договорился о покупке Феррана у «Барселоны»
09:00
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Агент Солари сказал, есть ли у «Спартака» предложение от «Васко»
08:30
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
7
«Спартак» пытается купить двух игроков, свадьба Роналду, увольнение Станковича и другие новости
02:22
Генич выбрал желаемый клуб для Мостового
02:00
1
Все новости
Все новости
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
Вчера, 21:52
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
Вчера, 13:47
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
Вчера, 12:40
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
Вчера, 11:37
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Фото«Хетафе» подписал воспитанника «Зенита»
4 августа
1
Фото«Ювентус» отдал защитника в аренду «Фиорентине»
4 августа
Фото«Ювентус» отправил хавбека в аренду с возможностью продажи за 12 миллионов
4 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
Буффон отреагировал на связи Пирло с Россией – из-за них тренер не возглавил сборную Италии
2 августа
2
«Реал» вел 2:0, но сыграл вничью в товарищеском матче
1 августа
«Манчестер Сити» уступил в Гонконге после ошибки Хусанова
1 августа
«Ювентус» и «Манчестер Юнайтед» могут совершить обмен игроками
1 августа
Анчелотти трогательно попрощался с Барези
1 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+