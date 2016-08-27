Серия А. «Наполи» в результативном матче обыграл «Милан»

В матче второго тура Серии А «Наполи» справился с «Миланом» со счетом 4:2. На дубль Аркадиуша Милика миланцы ответили голами М'Байе Ньянга и Сусо, но точный удар Хосе Кальехона позволил хозяевам заработать три очка, а окончательный счет установил Алессио Романьоли, отметившийся автоголом.

Чемпионат Италии. Серия А. 2-й тур

Наполи – Милан – 4:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Милик, 18; 2:0 – Милик, 33; 2:1 – Ньянг, 51; 2:2 – Сусо, 55; 3:2 – Кальехон, 74; 4:2 – Романьоли, 90 (в свои ворота).

Удаления: нет – Куцка, 75; Ньянг, 88.

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