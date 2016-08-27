Моуринью: «Мы заслужили более уверенной победы»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью поделился впечатлениям после матча третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0). Манкунианцы добыли победу на последних минутах.

«Мы заслужили более уверенной победы. Выиграть очки на последней минуте – это великолепные ощущения.

Парни были очень сильны, а во втором тайма мы словно сражались со стеной. Мы были сильны и старались создать сопернику проблемы. Мы пытались, пытались, и все получилось.

Каждый день я говорю парням, что на каждый матч мы должны выходить за победой. Другие результаты не должны приносить нам радость. Мы знаем, что у нас будут ничьи и поражения, но мы должны настраиваться на победу. Сегодня они это показали», – сказал Моуринью.