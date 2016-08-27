Шоу: «В прошлом сезоне у нас была очень сильная защита, и на этом мы строим команду сейчас»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу прокомментировал победу в матче третьего тура АПЛ против «Халла» (1:0).

«Если честно, то я и не думал, что это будет наш день, но мы не останавливались, а Маркус Рэшфорд, к счастью, оказался в нужное время в нужном месте.

В последних трех матчах мы играли не лучшим образом, мы еще формируемся и совершенствуемся. Есть позитивные признаки.

В прошлом сезоне у нас была очень сильная защита, и на этом мы строим команду сейчас. У нас складывается хороший коллектив, это сильная команда», – сказал Шоу.