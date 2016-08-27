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  • Петраков: «В ворота ЦСКА не поставили 120-процентный пенальти»

Петраков: «В ворота ЦСКА не поставили 120-процентный пенальти»

27 августа 2016, 18:43
11

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился своими впечатлениями от матча против ЦСКА (0:1).

«Мы не бросили играть, после гола мы владели инициативой, создавали неплохие моменты. И момент, который создал Валерий Чуперка – считаю, что там был пенальти не на 100 процентов, а на 120. Мне было очень хорошо видно, как игрок ЦСКА сыграл в опорную ногу Чуперке, который входил в штрафную площадку.

И мы, если брать по игре, может, чисто позиционно, территориально какую-то инициативу отдали в первом тайме, во втором мы вообще и инициативы ЦСКА не дали. Не знаю, как бы сложился матч, если бы не момент, когда нам забили мяч – я считаю, что это ошибка вратаря, который мог принять три-четыре различных варианта», – заявил Петраков.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Томь Петраков Валерий
Комментарии (11)
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Диктор
1472313557
Ну это же команда Гинера.
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Joko21
1472316577
эту тему уже нужно принять как должное и не поднимать лишний раз
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ivanthebest
1472319095
Коняшки как всегда на судейском отскоке... Все 11 очков набрали при помощи судьишек...
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FanatSerj
1472319981
Где видос? ладно пойду поищу, а вообще то достало когда и Зеньку и ЦСКА за уши тянут, а потом они обкакиеваются в еврокубках из за того что там нейтрально судят. А потом и сборная состоящая из этих же игрочишков чмокает на евро и не могут даже что то противопоставить обычной боевитой команде, как Словакия или Уэльс. Тошнотворные моменты РПЛ.
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FanatSerj
1472320552
С одной камеры хрен поймешь, то ли там в мяч игра сначала была, то ли в ногу упорол потом мяч выбил. Арбитр обоссытся такое назначать, ему еще работать хочется.
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Serjoga
1472365699
Гол-это чистый ляп вратаря! Так отбивают мячи только 10-летние ребята! А профи-либо кулаки поставил бы, либо на угловой перевел, что более профессионально. А пеналь был! Просто судья испугался его поставить на последних минутах! Видимо хочет еще "поработать"!
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alexis02lion
1472372104
Был 11-метровый, только судьи как всегда перестраховываются. На ничью точно Томь наиграла.
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Rzn_za_cska
1472400030
Хватит ныть
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Dobroe Teplo za CSKA
1472472762
не было пенальти
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