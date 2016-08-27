Петраков: «В ворота ЦСКА не поставили 120-процентный пенальти»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков поделился своими впечатлениями от матча против ЦСКА (0:1).

«Мы не бросили играть, после гола мы владели инициативой, создавали неплохие моменты. И момент, который создал Валерий Чуперка – считаю, что там был пенальти не на 100 процентов, а на 120. Мне было очень хорошо видно, как игрок ЦСКА сыграл в опорную ногу Чуперке, который входил в штрафную площадку.

И мы, если брать по игре, может, чисто позиционно, территориально какую-то инициативу отдали в первом тайме, во втором мы вообще и инициативы ЦСКА не дали. Не знаю, как бы сложился матч, если бы не момент, когда нам забили мяч – я считаю, что это ошибка вратаря, который мог принять три-четыре различных варианта», – заявил Петраков.