Боккетти: «Президент клуба сказал, что проблем с контрактом быть не должно»

Защитник «Спартака» Сальваторе Боккетти рассказал о том, как продвигаются переговоры о продлении контракта с клубом.

«Я уже говорил с президентом клуба, и он сказал, что проблем с контрактом быть не должно. Самое главное – играть хорошо. В общем, контракт – это не проблема.

Если «Спартак» захочет продлить контракт, они позвонят мне. Я хочу остаться в «Спартаке». Думаю, с этим не будет проблем. Нужно подождать», – сказал Боккетти.

Также футболист рассказал об изменениях, которые произошли после назначения Массимо Карреры на пост главного тренера.

«Надеюсь, Каррера поможет нам оставаться на вершине таблицы. Думаю, он немного изменил ментальность команды, добавил настроения. Но и при Аленичеве «Спартак» не играл плохо, мы играли даже хорошо.

Не знаю, что именно изменил Каррера, однако эти изменения повлияли на нас самих. Но я бы не хотел говорить, что при Аленичеве было плохо, а сейчас стало хорошо. Аленичев хорошо работал со «Спартаком». Когда мы играли хорошо, в этом была и его заслуга».