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    Семин назначен главным тренером «Локомотива»

    Экс-наставник «Локомотива» и сборной России Юрий Семин в третий раз в карьере назначен на пост главного тренера железнодорожников. По информации источника, руководство красно-зеленых выбирало между ним и бывшим рулевым «Ростова» Курбаном Бердыевым, и в результате решило остановиться на специалисте, дважды приводившем «Локо» к победе в чемпионате России.

    В настоящее время Семин находится на базе команды в Баковке, где принимает дела. Напомним, сегодня исполняющий обязанности главного тренера железнодорожников Олег Пашинин не смог провести утреннюю тренировку якобы из-за болезни.

    Помимо двух чемпионств с «Локомотивом» в активе 69-летнего тренера также четыре национальных кубка и два Суперкубка России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2016 13:15
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 26 августа 2016, 23:38

      Юрий Палыч (шпалыч) с возвращением, родной!!!!!!!!!!!
      ты красава, верим в тебя!!!!!

      -1
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 26 августа 2016, 19:06

      Будем надеяться, что дело пойдет

      0
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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 26 августа 2016, 14:40

      будет видно

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 26 августа 2016, 14:15

      Пашинину повезло. Ни разу не проиграл.)) Дай Бог,чтобы Сёмин выдал на прощание результат.

      1
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      Рейтинг: +5175

      Каратель 26 августа 2016, 14:15

      в локо теперь праздник.с праздником !!! свой человек в клубе это всегда хорошо

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +544

      avera 26 августа 2016, 13:58

      Главное до 31 числа докупиться.

      2
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras 26 августа 2016, 13:44

      Не знаю что да как! Но после второго раза уже не стоит брать третий, по его работе с командами после Локо и Динамо он себя изжил, здулся не чего толком не где не получается так что он не надолго в локо! Конечно же для клуба и для чемпионато лучшебы я ошибался!

      6
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      Рейтинг: +3020

      Nesterenko > evgeniykaras 26 августа 2016, 16:13

      Это легенда Локо, он всегда останется у всех фанатов красно-зеленых в сердцах, благодаря ему Локомотив стал европейской и одной из лучших российских команд 2000-х годов. И он полностью заслуживает возвращение в родную команду!!!

      0
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      Рейтинг: -90

      Raider26 > evgeniykaras 26 августа 2016, 16:13

      Лучше бы ты в школе учился грамоте получше, сынок

      0
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      Рейтинг: +145

      evgeniykaras > Raider26 26 августа 2016, 19:47

      Спасибо за совет Дедушка! Удачи вам в чемпионате! Сами увидите что будет!

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      Рейтинг: +33707

      zra78 26 августа 2016, 13:43

      С Возвращением!!!

      2
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      Рейтинг: +628

      chempion_cska 26 августа 2016, 13:41

      Справедливое назначение! Удачи Юрию Семину, но не в матчах с ЦСКА!

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      Рейтинг: +3021

      Dgad 26 августа 2016, 13:40

      Палыч возвращается в родной Локомотив, и это хорошо,)

      3
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