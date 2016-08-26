Мюллер: «Анчелотти человечнее, чем Гвардиола»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер уверен, что новый наставник команды Карло Анчелотти более человечнее, чем прошлый главный тренер мюнхенцев Хосеп Гвардиола.



«Анчелотти всегда ближе к своим футболистам. У него хороший метод общения с игроками. По сравнению с Гвардиолой он немного человечнее. А Гвардиола в своем собственном мире. Он весь день думал о том, как можно в той или иной ситуации выиграть ещe два-три метра, чтобы найти оптимальное решение. Он был сумасшедшим в позитивном смысле этого слова», – сказал футболист.