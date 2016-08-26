Калитвинцев: «Замена Денисова в перерыве была запланирована изначально»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев пообщался с журналистами после победы над «Балтикой» (3:1 д.в.) в 1/32 финала Кубка России.

«Знаем силу и характер «Балтики». Из-за одной ошибки в обороне нам пришлось играть дополнительные 30 минут.

«Балтика» продемонстрировала характер, молодцы, получилась настоящая кубковая игра. Но и «Динамо» показало свой характер.

Замена Денисова в перерыве была запланирована изначально. Сначала 30 минут, теперь 45, дальше – больше», – сказал Калитвинцев.