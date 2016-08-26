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Тихонов: «Мой сын всегда отдается на 100 процентов»

26 августа 2016, 08:19
2

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов прокомментировал игру своего сына Михаила Тихонова, который недавно дебютировал за команду. Также специалист высказался о последних результатах «Енисея» в ФНЛ.

– У вашей команды в чемпионате ФНЛ три победы. И все гостевые. А дома даже не забили ни разу. Читал о намерениях сходить в церковь, искупать «Енисей» в святой воде и тому подобном. Неужели без высших сил никак?

– Это все шутки. Дома действительно не можем выиграть по неизвестным причинам. Хотя шансы создаем: с «Зенитом-2» должны были дважды забивать в начале, но пропустили; со «Спартаком-2» три-четыре голевых момента имели, – проиграли 0:4. Надеюсь, полоса прервется.

– Не жалеете, что пришли работать в бедный клуб?

– Ошибаетесь — у нас не бедный клуб. Нормальный бюджет, а для первой лиги так и хороший. При этом 10-го и 25-го числа, день в день, на карточки приходит зарплата. Все солидно, как в премьер-лиге. «Енисей» работает, как и должен работать клуб: есть утвержденный Красноярским краем бюджет, куда входят зарплаты, премиальные, транспортные расходы. В этих рамках и живем. Все четко, честно, по расписанию. Слово «бедный» тут не подходит. В сравнении с теми командами, где деньги задерживают на два-три месяца, мы в порядке.

– В среду в кубковом матче в Барнауле за «Енисей» дебютировал ваш 18-летний сын Михаил. Какая у него позиция на поле?

– В «Спартаке» он играл крайним полузащитником, в академии «Краснодара» – правым нападающим. Потом его переквалифицировали, так что сейчас — крайний защитник. Охотно подключается к атакам, в Барнауле отдал результативную передачу и поучаствовал в первом голе.

– Готовы к косым взглядам? Папа, сын, протекция и все такое…

– Что-то похожее случалось в юношестве. Но я всегда учил сына: выходя на поле, думай только об игре, делай все, что от тебя зависит, даже если выпустили всего на пять минут. Он и на тренировках не жалеет себя, отдается на 100 процентов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. ФНЛ Енисей Тихонов Михаил Тихонов Андрей
Комментарии (2)
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red-white fox
1472208724
Ждем династию Тихоновых. Удачи!
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